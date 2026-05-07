Как сохраняют память о Битве за Москву в нашей стране и как оценивают события тех дней за рубежом

Местом гибели деда стала деревня Глотовка Смоленской области. 6 октября 1941 года, отступая, наши войска оставили тяжелораненых бойцов, среди которых был Исаак Циркин, у местных жителей. На следующий день, 7 октября, фашисты, вступив в деревню, собрали этих раненых и расстреляли. Нам удалось найти даже свидетельницу этой расправы — ей было уже больше 90 лет. Был произведен подъем останков и их перезахоронение в братскую могилу на воинском мемориале «Поле Памяти» в соседнем селе Знаменка. С тех пор каждый год мы, потомки тех, кто там погиб, 7 октября приезжаем на эту могилу, вспоминаем наших близких. Это теперь для нас святой день.