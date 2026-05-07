Первый шаг к Победе был сделан под стенами столицы: исход Московской битвы показал, что стратегия немецкого блицкрига провалилась, а вермахт нельзя назвать непобедимым. В декабре будет отмечаться 85-летие с начала советского контрнаступления. Как сохраняют память о Битве за Москву в нашей стране и как оценивают события тех дней за рубежом? Об этом рассуждают наши колумнисты.
Школьники зачитывают воспоминания детей войны.
Ярослав Онопенко, начальник Главного архивного управления Москвы:
— Одной из ключевых задач Главархива Москвы остается сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о подвиге фронта и тыла, в том числе и о судьбах столичных жителей, переживших тяжелейшие испытания во время Битвы за Москву. Наша общая ответственность — сделать так, чтобы эта память была сохранена в документах, фотографиях, воспоминаниях и семейных реликвиях.
Особое место в этой работе занимает проект «Москва — с заботой об истории», который мы реализуем совместно с центрами госуслуг «Мои документы». За семь лет москвичи передали уже свыше 21,5 тысячи документов, связанных с Великой Отечественной войной. Эти материалы не просто пополняют архивные фонды — мы делаем так, чтобы с ними мог познакомиться любой желающий.
Именно на основе этих материалов создан наш виртуальный музей «Москва — с заботой об истории». В музее доступны тематические разделы, которые позволяют увидеть Московскую битву во всей ее полноте: от обороны столицы и контрнаступления Красной армии до жизни предприятий, эвакуации, работы женщин, подростков и стариков на производстве, помощи фронту и сохранения городского хозяйства. Эти документы показывают, что Победа была результатом общего усилия миллионов людей, и каждая сохраненная фотография, письмо или справка помогают восстановить эту историческую правду.
Важной частью работы стали наши книжные проекты, посвященные сохранению памяти о Битве за Москву. Среди них — издания серии «Без срока давности», которые основаны на архивных материалах и рассказывают о преступлениях нацистов на территории Московской области.
Не менее значим проект «Дневники детей войны», созданный совместно с Департаментом образования и науки: 46 видеозаписей, на которых московские школьники читают воспоминания жителей Солнечногорска и Солнечногорского района, переживших немецко-фашистскую оккупацию в 1941 году. Эти тексты, запечатлевшие страх, надежду, повседневную жизнь и внутренний мир юных свидетелей войны, в озвучке современных подростков помогают увидеть события тех лет через очень личную оптику.
Виртуальный музей также дает возможность работать со списками воевавших и награжденных, что особенно важно для тех, кто ищет сведения о своих близких. Большее количество списков касаются тех, кто защищал Москву во время наступления немецкой армии. Для многих семей это не просто справочная информация, а возможность восстановить биографию родственника, узнать место службы, увидеть упоминание в документах и вернуть из забвения конкретное имя. Для нас принципиально важно, чтобы память о Великой Отечественной войне сохранялась не абстрактно, а через личные судьбы, документальные свидетельства и материалы, доступные каждому.
Запад понемногу признает заслуги Красной армии.
Илья Суздальцев, кандидат исторических наук, учитель столичной школы № 1381:
Большинство британских исследователей (Брайан Тэйлор, Джоффри Джакс, Кэтрин Мерридейл, Эван Модсли) и сейчас остаются на позициях, господствовавших в западной историографии второй половины 20 века, — а ей тогда было свойственно повторять немецкие оценки хода, основных эпизодов и результатов боевых действий. Эти историки считают, что победе Советского Союза под Москвой способствовали прежде всего тактические ошибки Гитлера и суровая русская погода.
«Осенью грязью стало забиваться все, начиная от стволов оружия и заканчивая гусеницами танка. С наступлением зимы замерзло оружие, двигатели, а главное — люди и лошади», — пишет Дэвид Вествуд. Советская промышленность якобы выжила во многом благодаря ленд-лизу: Ник Корниш указывает, что более 30 процентов бронетехники, развернутой в Москве и вокруг нее в декабре 1941 года, было британского производства.
А вот исследователи из других англоязычных стран все чаще призывают отказаться от стереотипов. Преподаватель Университета Калгари (Канада) Александр Хилл пишет, что полученные по ленд-лизу британские танки «Матильда» и «Валентайн» нельзя было сразу бросать в бой зимой в условиях Восточного фронта (приходилось заменять им гусеницы и трансмиссии) и что Т-34 уже в октябре 1941 года продемонстрировали свое абсолютное превосходство над немецкими Panzer. Преподаватель Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) Дэвид Шталь отмечает, что советская кадровая система позволяла постоянно отправлять на фронт новые силы.
Некоторые историки — чаще всего американские — выступают за полный пересмотр оценок Московской битвы. Например, Дэвид Гланц высказывает точку зрения, что в начале декабря 1941 года главным образом отчаянное сопротивление Красной армии лишило вермахт триумфальной кульминации после шести месяцев постоянных побед.
По мнению профессора истории Университета Вирджинии Уильяма Хичкока, самым важным элементом немецкой неудачи была удивительная способность Красной армии оправляться от ужасающих потерь; во многом этому способствовали быстрая эвакуация и перестройка тысяч заводов и фабрик. Роберт Киршубель отмечает, что как отставной офицер армии США он не боится признать львиную долю заслуги СССР в уничтожении гитлеровского Третьего рейха, указывая на героизм и мастерство воинов Красной армии. Военные историки Джек Рэди и Чарльз Шарп считают утверждение о том, что именно «Генерал Грязь» удерживал немецкие подразделения вдали от Москвы, оправданием, удобным для немцев.
Профессора Университета Юты Рональд Смелзер и Эдвард Дэвис изучают общественное мнение США о Красной армии в годы войны. Например, американская пресса (Time, Look, Life) писала, что благодаря Георгию Жукову Красная армия превратилась в отлаженную машину, это позволило ей противостоять немецким войскам под Москвой в 1941 году. На страницах журнала «Тайм» в 1943 году отмечалось, что достижения Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта в 1942 году неизбежно бледнеют в сравнении с тем, чего добился Иосиф Сталин. Жаль, резюмируют в заключение Смелзер и Дэвис, что сейчас в сознании американцев существуют другие образы Великой Отечественной войны.
Автопробег пройдет дорогами ополченцев.
Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:
— В Москве выстроена сильная система патриотического воспитания: сотни клубов, кадетские классы, поисковые движения, крупные городские проекты. Сохранение исторической памяти и воспитание молодежи — одно из ключевых направлений работы Московской городской думы. Уже более 10 лет мы реализуем программу «Памяти Московского народного ополчения». Можно смело сказать, что мы не только выполнили задачу по увековечиванию памяти Московского народного ополчения, но и стали примером для всей страны и за ее пределами.
В 2025 году, когда Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Волгоград, Брестская крепость отмечали 60-летие присвоения звания «Город-герой», а Смоленск и Мурманск — 40-летие, мы впервые реализовали проект «Города-герои — города героев». Ключевым событием проекта стал автопробег по городам-героям.
По многочисленным просьбам участников, при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина проект становится ежегодным. В 2026 году он будет приурочен к 85-летию начала формирования народного ополчения Великой Отечественной войны.
Центральным мероприятием вновь станет автопробег. Его участники пройдут дорогами народных ополченцев через 18 регионов России и шесть — Беларуси.
103-летний ветеран Великой Отечественной войны: Немцы мечтали лишить нас государственности.
Добровольческие формирования в годы Великой Отечественной войны были созданы во всех городах-героях. Ополченцы внесли огромный вклад в присвоение городам этих званий. Самым массовым добровольческим движением в стране стало Московское народное ополчение. Более 200 тысяч простых москвичей вступили в дивизии ополчения по зову сердца и пошли защищать столицу. Народное ополчение 1941 года стало продолжением отечественной традиции добровольчества — ополчений 1612 и 1812 годов.
В экипажи автопробега войдут члены Клуба героев, который в этом году отмечает 35-летие, депутаты Московской городской думы — Герои Российской Федерации, а также представители Московской ассоциации ветеранов специальной военной операции и Женского движения «Единой России».
Старт автопробега из Москвы запланирован на 22 июня — в годовщину начала Великой Отечественной войны. При составлении маршрутов и выборе памятных мест был учтен опыт реализации программы «Памяти Московского народного ополчения», многие локации связаны с историей героических подвигов и боевого пути московских дивизий ополчения.
Экипажи автопробега отправятся по трем маршрутам: Северному, Западному и Южному. В городах-героях и местах, связанных с историей народного ополчения Великой Отечественной войны, будут проходить торжественные и памятные мероприятия, митинги, открытия тематических выставок. Планируем инициировать открытие новых мемориалов и присвоение имен героев городским объектам. Завершится автопробег возвращением экипажей в Москву и проведением торжественной акции. Она состоится 3 июля.
Снимая фильм о защитниках столицы, нашел место захоронения своего деда.
Игорь Угольников, народный артист РФ, гендиректор студии «Военфильм», продюсер, режиссер:
— Мой дед по матери Исаак Циркин, радиоинженер, 7 июля 1941 года вступил в 1-ю дивизию народного ополчения. С фронта он успел отправить бабушке только два письма. Дед считался пропавшим без вести, и для семьи всегда было большой болью, что мы ничего не можем о нем узнать.
В 2019 году я приступил к съемкам фильма «Подольские курсанты» — о тех, кто в октябре 1941 года оборонял юго-западные рубежи Москвы. И работая над картиной, мне удалось выяснить историю последних дней своего деда!
Помог мой друг Олег Комиссар, человек большой души, который всю жизнь занимается поисковой работой. Благодаря Олегу Николаевичу я обнаружил документы, из которых узнал, что на фронте дед успел вступить в партию и даже получить офицерскую должность. Я проследил его боевой путь — оказалось, дивизия (к тому времени она стала 60-й стрелковой) три недели пробыла в Медыни, в которой я впоследствии снимал «Подольских курсантов»!
Местом гибели деда стала деревня Глотовка Смоленской области. 6 октября 1941 года, отступая, наши войска оставили тяжелораненых бойцов, среди которых был Исаак Циркин, у местных жителей. На следующий день, 7 октября, фашисты, вступив в деревню, собрали этих раненых и расстреляли. Нам удалось найти даже свидетельницу этой расправы — ей было уже больше 90 лет. Был произведен подъем останков и их перезахоронение в братскую могилу на воинском мемориале «Поле Памяти» в соседнем селе Знаменка. С тех пор каждый год мы, потомки тех, кто там погиб, 7 октября приезжаем на эту могилу, вспоминаем наших близких. Это теперь для нас святой день.
В 2024 году я выпустил мини-сериал о защитниках Москвы «По зову сердца». Его герои — ополченцы 1941 года, среди них есть писатели, литературоведы, рабочие… Нельзя сказать, что мой дед был прототипом какого-то персонажа — образы там собирательные… Один из эпизодов мы снимали на территории Электрозавода — из сотрудников этого предприятия был сформирован костяк 2-й дивизии народного ополчения, именно из этих стен они уходили на фронт.
Тема Великой Отечественной войны меня не отпускает. Сейчас я заканчиваю картину «Батька Минай», которую делаю с белорусами (об организаторе партизанского движения в Витебской области Минае Шмыреве. — «ВМ»), и приступаю к съемкам картины «Знамя Победы» — в кинопарке «Москино» уже построили копию Рейхстага. Буду ли я снова обращаться к истории Битвы за Москву — не знаю, планов пока нет. Но эта тема тоже не из тех, что могут легко отпустить.
Передаем новым поколениям культурный код победителей.
Александр Хмель, командир поискового отряда «Эскадрон», ведущий специалист по работе с молодежью ГБУ города Москвы «ОКЦ СЗАО»:
— Среди приоритетных направлений в работе по сохранению исторической памяти я в первую очередь выделил бы задачу воспитания. И поисковое движение — одна из важных составляющих в системе передачи новым поколениям навыков, знаний, понятий, которые составляют наш культурный или духовный код. Код победителей, переданный нам нашими предками.
Отряд «Эскадрон» много лет плотно работал с молодежью, мы вывозили в экспедиции старшеклассников, кадетов. Рассказывали, показывали, подсказывали: от мелочей (как правильно костер развести и лопату заточить) до сбора, обработки и анализа данных, техники безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, тактической подготовки, режима питания в полевых условиях и прочего. Но это внешняя сторона. А внутренняя…
Достойные сыны своих отцов.
Понимаете, для каждого поисковика наша деятельность не просто форма гражданской активности, а глубоко личная по тем или иным причинам история. Эту живую эмоцию, которую ты пропускаешь через свою душу, не подделаешь. Подростки это очень четко считывают, и они видели наше отношение к событиям Великой Отечественной, к подвигу дедушек и бабушек, чувствовали, что мы не врем. Когда началась специальная военная операция, многие из вроде бы вчерашних мальчишек, которых мы 15−20 лет назад возили в леса и поля, оказались там, на передовой…
И даже в условиях СВО у нас нет вариантов не выполнить поставленные задачи. Сегодня поиск — это системная работа, которую мы ведем на основании планов, согласованных с Минобороны России. В частности, Вахта памяти 2026 года, которую наш отряд открыл в Гагаринском районе Смоленской области 18−25 апреля, была спланирована и согласована еще в 2025 году. С погодой, жаль, не повезло, но все ранее намеченные задачи мы в этот период выполнили: провели разведку в районе урочища Долгинево и деревни Акатово, где вели бои части 5-й армии в 1943 году, определили участки для работы в нынешнем сезоне.
К примеру, будем искать конкретное место боя 122-го и 124-го полков 20-й кавалерийской дивизии, которые проводили ночную атаку на немецкие позиции возле Акатова. Еще у нас в августе состоится двухнедельная экспедиция в Карелию.
Если вернуться к теме сохранения исторической памяти, то, кроме основной работы — поиска и захоронения останков погибших бойцов Красной армии, мы помогаем с экспонатами для музеев при школах и колледжах, в марте оформили экспозицию в Объединении культурных центров СЗАО.