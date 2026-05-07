Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучший сварщик России рассказал, что получает 200 тысяч рублей в месяц

Победитель всероссийского конкурса сварщиков Валентин Ольховский из ХМАО рассказал, сколько сегодня могут получать специалисты высокого уровня. Своими данными он поделился в подкасте гендиректора компании «Газпром трансгаз Сургут» Дмитрия Таранова.

По словам мастера, сварщик шестого разряда способен зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц без учёта премий и дополнительных надбавок. Ольховский отметил, что в начале профессионального пути его доход был значительно ниже. Тогда ежемесячно он получал около 50−70 тысяч рублей.

«Это хороший пример того, как сегодня растут зарплаты у квалифицированных рабочих. При нужных навыках человек может выйти на доход около 200 тысяч рублей в месяц», — подчеркнул лучший сварщик России.

Ранее СМИ назвали регион России, зарплаты в котором растут быстрее всего. В лидерах — Ямал, Чукотка и Татарстан. Денежное довольствие половины работников в этих субъектах превышает 200 тысяч рублей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.