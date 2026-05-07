Невролог Бутенко объяснила опасное влияние чипсов и газировки на мозг

При регулярном употреблении ультраобработанные продукты, включая чипсы и сладкую газировку, способны негативно влиять на внимание, память и работу мозга. Об этом рассказала врач-невролог Ольга Бутенко.
По ее словам, сами по себе чипсы или газировка не вызывают мгновенного повреждения мозга, но опасность представляет именно постоянное присутствие подобной пищи в рационе, особенно у детей и подростков.
— Если пачка чипсов появляется каждый день — это уже пищевая привычка. Есть современные исследования, которые связывают высокое потребление так называемых ультрапереработанных продуктов с худшими показателями, внимания и интеллектуального когнитивного здоровья, — подчеркнула Бутенко.
Специалист объяснила, что в подобных продуктах опасен не один компонент, а их сочетание. В чипсах и снеках содержится большое количество соли, жиров и калорий при низком содержании белка, клетчатки и витаминов. Кроме того, при сильной термической обработке может возникать акриламид, который считают нейротоксином и потенциальным канцерогеном, передают «Известия».
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что чипсы, сухарики и попкорн почти не содержат полезных питательных веществ и при этом изобилуют солью и жирами. В свою очередь сладости, богатые сахаром, вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови, приводя к кратковременному чувству бодрости, за которым следует упадок сил.