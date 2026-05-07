Невролог Бутенко объяснила опасное влияние чипсов и газировки на мозг

Специалист объяснила, что в подобных продуктах опасен не один компонент, а их сочетание. В чипсах и снеках содержится большое количество соли, жиров и калорий при низком содержании белка, клетчатки и витаминов. Кроме того, при сильной термической обработке может возникать акриламид, который считают нейротоксином и потенциальным канцерогеном, передают «Известия».