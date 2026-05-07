В США сделали прогноз, сколько продержится экономика Ирана из-за блокады

Блокада Ормузского пролива не нанесет серьезного вреда экономике Ирана как минимум еще три-четыре месяца. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на американскую разведку.
По информации источника, политикам американской администрации представили засекреченный анализ ЦРУ на этой неделе. Согласно ему, Иран сможет выдержать морскую блокаду США по крайней мере в течение трех-четырех месяцев. Только по прошествии этого времени страна столкнется с более серьезными экономическими трудностями.
Ранее сайт KP.RU писал, что уровень трафика в Ормузском проливе сократился на 95%. По меньшей мере 1550 судов ожидают разрешения Ирана на проход в Ормузском проливе.
Также стало известно, что Белый дом приостановил операцию по обеспечению транзита судов через Ормузский пролив. Сообщалось, что президент США Дональд Трамп приостановил миссию «Проект Свобода» из-за отказа Саудовской Аравии предоставить свои базы и воздушное пространство.