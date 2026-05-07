Беспрозванных поручил проверить гидов, которые показывают туристам «интересные фотографии с немецким прошлым»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил провести проверку работы экскурсоводов — особенно тех, кто водит туристов по местам, связанным с довоенной историей региона. Своё распоряжение он озвучил на оперативном совещании в правительстве.
По словам главы региона, в правительство поступают жалобы на содержание экскурсий. Проблема не в том, что гиды показывают старые фотографии Кёнигсберга, а в том, как они их преподносят.
«Показывают разные интересные такие фотографии с немецким, понятно, прошлым, да, но как рассказывают? Это всё очень важно», — подчеркнул Беспрозванных (цитата по телеграм-каналу губернатора). Он напомнил, что проводить экскурсии в регионе имеют право только аттестованные гиды, и поручил отработать этот вопрос совместно с правоохранительными органами.
По данным регионального министерства культуры и туризма, на начало мая 2026 года в области аттестованы 570 экскурсоводов и гидов. Власти не уточняют, о каких именно экскурсиях идёт речь и сколько жалоб поступило.
Проблема качества экскурсионных услуг в Калининградской области обсуждается не впервые. Регион — один из самых популярных туристических направлений в России с растущим турпотоком, а довоенное наследие Кёнигсберга остаётся одной из главных «магнитов» для гостей. Губернатор не впервые поднимает вопрос о достоверности экскурсионной информации после жалоб посетителей.