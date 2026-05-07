ВОЗ предупредила о риске выявления новых случаев заражения хантавирусом

Уже сейчас есть риск выявления очередных случаев заражения хантавирусом после проявившейся вспышки на лайнере в Атлантическом океане. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в рамках пресс-конференции в Женеве.
— С учетом длительности инкубационного периода, который может достигать шести недель, могут появиться новые случаи заражения хантавирусом, — приводит его слова РИА Новости.
В воскресенье, 3 мая, стало известно о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантике. Сначала речь шла о шести заболевших, трое из которых погибли. Ко вторнику, 5 мая, число заразившихся возросло до семи. «Вечерняя Москва» рассказывает, как распространяется вирус, для кого он наиболее опасен и существуют ли методы лечения.
До этого Гебрейесус заявил, что распространение хантавируса среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса. Так ли это на самом деле и грозит ли человечеству новая эпидемия, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.