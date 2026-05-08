Жуткая трагедия: мужчина сорвался с крыши многоэтажки в Усть-Каменогорске

Как пишет издание YK-news.kz, трагедия произошла днем 6 мая 2026 года в районе площади Республики.
В пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области подтвердили произошедшее.
«По данному факту полицией начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее исследование обстоятельств происшествия», — сообщили в ДП ВКО.
Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка гуляла с друзьями по заброшенному зданию в Алтае Восточно-Казахстанской области и сорвалась со второго этажа.