Двое школьников из Волгограда отличились в конкурсе «Без срока давности»

Только в регионе на конкурс были направлены около 14 тысяч сочинений, а со всей страны таких работ набралось более полумиллиона. Одним из награжденных стал выпускник лицея № 1 Егор Дундуков с работой «Не канет в Лету переправа Волги». В своей работе он осветил периоду с августа по октябрь 1942 года, когда под бомбежкой фашистов шла эвакуация мирных жителей на левый берег Волги. А ученица гимназии № 4 Олеся Щербакова стала призером с работой под названием «Я заклинаю тебя». Ее сочинение в жанре письма отражает обращение дочери к отцу, защищающему Родину на фронте, и описывает тяжесть оккупации Белгородской области в годы Великой Отечественной войны.