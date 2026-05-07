Двое школьников из Волгограда отличились в конкурсе «Без срока давности»

Сразу двое школьников из города-героя стали призерами Международного конкурса сочинений «Без срока давности». Награды победителям и призерам вручали в Музее Победы в Москве, сообщает администрация Волгоградской области.
Только в регионе на конкурс были направлены около 14 тысяч сочинений, а со всей страны таких работ набралось более полумиллиона. Одним из награжденных стал выпускник лицея № 1 Егор Дундуков с работой «Не канет в Лету переправа Волги». В своей работе он осветил периоду с августа по октябрь 1942 года, когда под бомбежкой фашистов шла эвакуация мирных жителей на левый берег Волги. А ученица гимназии № 4 Олеся Щербакова стала призером с работой под названием «Я заклинаю тебя». Ее сочинение в жанре письма отражает обращение дочери к отцу, защищающему Родину на фронте, и описывает тяжесть оккупации Белгородской области в годы Великой Отечественной войны.
Оба юных автора, наряду с другими призерами, получили памятные подарки и дипломы, а их педагоги удостоились благодарственных писем за своих воспитанников.
А ранее еще одна школьница из города-героя стала призером 15-го сезона олимпиады «13-й элемент. Алхимия будущего».