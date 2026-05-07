Плита провалилась в подъезде минской девятиэтажки

Плита в подъезде провалилась в минской девятиэтажке. Подробности сообщили в МЧС Беларуси.
ЧП случилось в среду, 6 мая, в девятиэтажном жилом доме по улице Багратиона, 69. В МЧС около 16.30 поступил сигнал о том, что в районе входа в подъезд провалилась плита перекрытия. Деформация случилась на стыке первого и технического этажей.
К счастью, никто не пострадал. Эвакуация жильцов не понадобилась, переселять их тоже не придется: специалисты оперативно осмотрели здание и подтвердили, что несущие стены и конструкции дома в порядке.
На данный момент аварийный участок перекрыт и огорожен. Поскольку подъезд в этом доме проходной, жильцы могут свободно попадать в свои квартиры через второй вход. Сейчас эксперты устанавливают точную причину происшествия.
Ранее мы сообщали, что житель Бреста разбил чужую машину из-за ревности, потому что привиделось лишнее.
А еще суд признал банкротом белорусского производителя популярных мясных продуктов.
Также «Белавиа» сказала, что делать пассажирам, чьи рейсы во Внуково отменили.