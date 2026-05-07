В Волгограде прошел показ акции "Свет Великой Победы"

Сеансы акции «Свет Великой Победы» пройдут в Волгограде с 7 по 9 мая. В каждый показ встроят живые выступления волгоградских и московских музыкантов — подиум с роялем установлен на воде бассейна на Площади Героев. Батальные сцены произведения «Свет Великой Победы» будут поддерживаться спецэффектами.