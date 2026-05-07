В Волгограде прошел показ акции "Свет Великой Победы"

ВОЛГОГРАД, 7 мая — РИА Новости. Первый показ акции «Свет Великой Победы» в нынешнем году прошел на Мамаевом кургане в Волгограде, прямая трансляция светового шоу была организована на платформах «Дзен», «VK Видео» и «Одноклассники», передает корреспондент РИА Новости.
Акция «Свет Великой Победы» в Волгограде впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию, которая рассказывает зрителям о ключевых событиях Великой Отечественной войны. При помощи проекторов изображение передается на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане «Родина-мать зовет!».
В нынешнем году авторы обновили сценарные решения художественного повествования и с помощью современных технологий воссоздали образы героев-защитников Отечества, моменты Сталинградской битвы и празднования Победы. Основой музыкального сопровождения стали произведения Народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой. Акция закончилась праздничным салютом.
Как сообщалось ранее, Пахмутова исполнила на Мамаевом кургане в Волгограде свои известные произведения в рамках патриотической акции «Свет Великой Победы».
Сеансы акции «Свет Великой Победы» пройдут в Волгограде с 7 по 9 мая. В каждый показ встроят живые выступления волгоградских и московских музыкантов — подиум с роялем установлен на воде бассейна на Площади Героев. Батальные сцены произведения «Свет Великой Победы» будут поддерживаться спецэффектами.