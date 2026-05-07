На Солнце зафиксировали сильную вспышку, которая длилась больше часа

Вспышка предпоследнего класса мощности (М) зафиксирована на Солнце 7 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«7 мая в 18:14 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.6 (N19E88) продолжительностью 70 минут», — говорится в сообщении.
