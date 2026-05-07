«Пах смертью»: Айза призналась, что считает благом смерть Паши Техника

«Я тяжело пережила смерть Паши Техника. Мы не были друзьями, просто он был классным чуваком. И я прекрасно знала, что он пах смертью, от него несло смертью», — заявила Айза в интервью Кристине Лекси.
Айза Анохина о смерти Паши Техника. Видео © VK / Кристина Лекси.
После этих слов Кристина не сдержала слёз на камеру. Айза попросила её не плакать и пояснила, что она обрадовалась смерти рэпера. Анохина добавила, что кончина наркомана — это свобода от зависимости и страданий.
«Не плачь. Он умер, и это хорошо. Потому что он стал свободным. Наоборот, радуйся, что он умер. Я, когда умирают наркоманы, очень радуюсь. Потому что стали свободными», — заявила Айза.
Напомним, рэпер Паша Техник скончался 4 апреля в Таиланде. Официальная версия — инфекция в лёгких. Есть предположение, что артист отравился запрещёнными веществами.
