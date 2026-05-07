Кошта: Евросоюз готовится к возможным переговорам с Россией

Европейский союз готовится к возможным переговорам с Россией и президентом страны Владимиром Путиным на тему конфликта на Украине. Об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта, его слова приводит издание Financial Times.
«Я веду переговоры с лидерами 27 стран, чтобы определить, что именно нам необходимо обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент», — сообщил Кошта.
Как уточнил председатель Евросовета, у ЕС якобы есть потенциал для диалога с Россией. Сейчас объединение пытается определить «наилучший способ организации работы» по подготовке к потенциальным переговорам.
Как заявлял президент РФ Владимир Путин, Москва никогда не отказывалась от диалога с Европой или Киевом. Глава государства указал на то, что европейцы и Украина самостоятельно прекратили контакты с Россией.