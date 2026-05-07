Движение по улице Варварской ограничили в Нижнем Новгороде

Это связано с проведением аварийных работ на инженерных сетях.

В Нижнем Новгороде частично ограничили движение транспорта по ул. Варварской. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения начали действовать в районе дома № 3А в направлении ул. Пискунова с 22:00 7 мая. Они продлятся да 08:00 8 мая. Это связано с проведением аварийных работ на инженерных сетях.

Объезжать зону ограничений предлагают по ул. Алексеевской и Пискунова или по ул. Пискунова и Ульянова.

Ранее сообщалось, что план дорожных работ и ограничений опубликовали в Нижегородской области.