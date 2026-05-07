Последняя женщина, рожденная при Российской империи, умерла в Финляндии

6 мая в СМИ появилась информация о том, что старейший пилот «Формулы-1» Эрмано да Силва Рамос родом из Бразилии скончался в возрасте 100 лет. Дебют гонщика в «королевских гонках» состоялся в 1955 году на Гран-при Нидерландов — он выступал за Equipe Gordini. Всего Рамос принял участие в семи Гран-при, его лучшим результатом стало пятое место в Монако в 1956 году.