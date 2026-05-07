Последняя женщина, рожденная при Российской империи, умерла в Финляндии

В Финляндии скончалась самая пожилая жительница страны Виено Нурмилаукас, которой было 108 лет. Ее считали последней финкой, которая появилась на свет в период, когда страна еще находилась в составе Российской империи. Об этом в среду, 7 мая, сообщила местная газета Etela-Saimaa со ссылкой на родственников женщины.
— Виено Нурмилаукас была последней финкой, родившейся во времена Российской империи, за пару месяцев до обретения Финляндией независимости, — говорится в материале.
Нурмилаукас родилась 23 сентября 1917 года в Великом княжестве Финляндском, которое выступало автономной территорией Российской империи. Информацию о смерти женщины подтвердил ее сын Юкка Нурмилаукас, передает газета.
6 мая в СМИ появилась информация о том, что старейший пилот «Формулы-1» Эрмано да Силва Рамос родом из Бразилии скончался в возрасте 100 лет. Дебют гонщика в «королевских гонках» состоялся в 1955 году на Гран-при Нидерландов — он выступал за Equipe Gordini. Всего Рамос принял участие в семи Гран-при, его лучшим результатом стало пятое место в Монако в 1956 году.