Футболист «Реала» Вальверде потерял память из-за драки с одноклубником

Полузащитник и капитан мадридского «Реала» Федерико Вальверде потерял память после того, как его ударил одноклубник Орельен Тчуамени. Об этом сообщает El Chiringuito.
Инцидент произошёл в раздевалке. После удара Вальверде упал и ударился головой об стол, после чего его отправили в больницу, где ему сделали КТ. Футболист не потерял память полностью, но забыл некоторые моменты.
Это уже второй конфликт между игроками за короткое время. Ранее они уже толкались после фола на поле, но тогда все обошлось без последствий.
После нового инцидента в раздевалке провели экстренное совещание, игроков не отпускали с базы. Руководство клуба обеспокоено происходящим.
Ранее стало известно, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе задел плечом блогера Оксану Самойлову при выходе из отеля в Париже.