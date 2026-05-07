Задымление на борту корабля произошло в порту Мурманска

На борту грузового судна в акватории порта Мурманск произошло задымление. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел на борту судна «Арка-31». По предварительным данным, причиной стало замыкание электропроводки. В настоящее время задымление ликвидировано.
В результате происшествия никто не пострадал, акватория порта не загрязнена.
Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований.
Ранее задымление произошло на шахте «Алардинская» в Кемеровской области, из нее эвакуировали более 130 горняков. Следственный комитет начал проверку по признакам нарушения правил промышленной безопасности (ст. 217 УК).
