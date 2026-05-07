Врач Серебрякова назвала пять «тихих» болезней, которые годами не дают симптомов

Некоторые опасные заболевания могут долгое время протекать почти незаметно. К таким скрытым нарушениям относятся первичная гипертония, диабет второго типа, нарушения липидного обмена (дислипидемия), остеопороз и синдром обструктивного апноэ сна. Врач-терапевт АО «Медицина» Оксана Серебрякова рассказала, что диабет второго типа, к примеру, может развиваться на протяжении семи-10 лет без явных признаков.
— Первичная гипертония долго не дает специфических симптомов, хотя повышенное давление уже повреждает сосуды и перегружает сердце. Часто люди узнают о проблеме случайно — на профосмотре или перед операцией. Между тем неконтролируемая гипертония повышает риск инфаркта, инсульта, сердечной и почечной недостаточности, сосудистой деменции. Регулярное измерение давления и своевременное лечение помогают заметно снизить эти риски, — отметила эксперт.
Повышенный уровень сахара, по словам Серебряковой, может долгое время скрытно повреждать сосуды, почки, сетчатку глаз и нервы, что увеличивает риск слепоты, хронической почечной недостаточности, ампутаций, а также инфарктов и инсультов. Часто диабет второго типа выявляется случайно по анализу крови, поэтому важно периодически проверять уровень глюкозы, особенно при наличии лишнего веса, малоподвижном образе жизни и отягощенной наследственности.
Врач также упомянула дислипидемию как еще одно «тихое» заболевание. Она объяснила, что нарушение уровня холестерина и других жиров в крови может протекать без каких-либо жалоб, и человек может не ощущать проблемы до тех пор, пока атеросклероз не приведет к ишемической болезни сердца, инсульту или инфаркту. Выявить эту проблему можно только с помощью биохимического анализа крови, поэтому рекомендуется регулярно сдавать липидный профиль после 40 лет или раньше при наличии факторов риска.
Остеопороз тоже называют «тихим» заболеванием из-за того, что кости истончаются и теряют прочность без боли и других явных симптомов, пока не произойдет перелом даже при минимальной травме. Оценка плотности костной ткани и профилактические меры, такие как прием кальция и витамина D, а также физическая активность, могут помочь уменьшить эти риски.
Что касается синдрома обструктивного апноэ сна, он проявляется ночным храпом, кратковременными остановками дыхания во сне и дневной сонливостью, но сам человек часто не замечает этих симптомов. При этом повторяющиеся падения уровня кислорода и фрагментация сна увеличивают риск гипертонии, аритмий, инфаркта, инсульта и диабета 2 типа, передает Газета.Ru.
