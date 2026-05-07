Врач Серебрякова назвала пять «тихих» болезней, которые годами не дают симптомов

Врач также упомянула дислипидемию как еще одно «тихое» заболевание. Она объяснила, что нарушение уровня холестерина и других жиров в крови может протекать без каких-либо жалоб, и человек может не ощущать проблемы до тех пор, пока атеросклероз не приведет к ишемической болезни сердца, инсульту или инфаркту. Выявить эту проблему можно только с помощью биохимического анализа крови, поэтому рекомендуется регулярно сдавать липидный профиль после 40 лет или раньше при наличии факторов риска.