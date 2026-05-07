В футзальном противостоянии «Торпедо» и «Ухты» всё решит пятый матч

Судьба путёвки в полуфинал суперлиги в противоборстве «Торпедо» (Нижегородская область) и «Ухты» решится в пятом матче, который состоится 11 мая на площадке действующих чемпионов России.
После двух побед в Ухте торпедовцам необходимо было выиграть хотя бы один из двух возможных домашних матчей. Но ни вчера, ни сегодня нашей команде, увы, не удалось триумфально закрыть серию.
Четвёртый поединок проходил напоминал качели. Вперёд вырывалась то одни, то другие, но в итоге доигрались до счёта 4:4 (2:2). У наших отличились Николай Смирнов, Иван Обжорин, Иван Малинин и Саяд Шакиев. Обидно, что ухтинцы отыгрались, когда оставалось играть менее трёх минут.
Дополнительное время никому успеха не принесло, а в серии послематчевых пенальти чуть удачливее оказались гости — 5:3 в их пользу.
