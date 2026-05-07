Белорусский врач сказала, почему диабет второго типа сложно обнаружить вовремя

Главный внештатный эндокринолог Минздрава Беларуси объяснила, почему диабет второго типа называют скрытым.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский врач-эндокринолог сказала, почему диабет второго типа сложно обнаружить вовремя. Подробности сообщает БелТА.

Так, по данным врача-эндокринолога (заведующей) эндокринологическим отделом «Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и реабилитации» и главного внештатого эндокринолога Минздрава Ольги Салко, в Беларуси растет число людей с эндокринными заболеваниями. По данным за 2025 год, такие проблемы со здоровьем были выявлены почти у 10% населения страны. Чаще всего врачи фиксируют нарушения в работе щитовидной железы и сахарный диабет.

Ольга Салко объяснила, почему сахарный диабет второго типа называют коварным и «скрытым». Если первый тип болезни обычно проявляется быстро и ярко, то второй тип у взрослых может развиваться годами без видимых признаков. На ранних стадиях симптомы настолько слабые, что люди просто не обращают на них внимания и не обращаются к врачу.

Эта проблема актуальна для всего мира: по международной статистике, около половины всех случаев диабета на планете остаются невыявленными. В Беларуси диагноз «сахарный диабет второго типа» поставлен более чем 405 тысячам взрослых — это примерно 5,8% населения страны.

Эндокринолог подчеркнула, что главная задача медиков — находить болезнь на самых ранних этапах. Огромную роль в этом процессе играют врачи общей практики. Именно во время плановой диспансеризации и обычных профилактических осмотров чаще всего удается заметить первые признаки болезни и начать своевременное лечение.

