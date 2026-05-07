В Грузии организаторов штурма дворца президента приговорили к 7 годам

Суд в Грузии приговорил к семи годам заключения пятерых человек, в том числе экс-генпрокурора страны Муртаза Зоделаву и оперного певца Паату Бурчуладзе, за попытку штурма президентского дворца в Тбилиси.
По данным телеканала «Рустави 2», к семи годам заключения также приговорили оппозиционеров Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и экс-военного Лашу Беридзе.
Других участников дела также признали виновными и приговорили к разным срокам лишения свободы. В частности, экс-сотруднику МВД Грузии Ираклию Шаишмелашвили заочно назначили два года заключения, Ираклию Чхвиркию, Торнике Мчедлишвили, Гури Жванию и Нике Гвенцадзе — пять лет.
Напомним, в Тбилиси прошли протесты 4 октября 2025 года. Организаторы призвали «завладеть ключами от дворца президента». Впоследствии часть протестующих направилась к резиденции. Демонстрантов оттеснил спецназ.
Полицейские задержали пятерых инициаторов акции — Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделаву, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Кроме того, были задержаны более 40 участников беспорядков.