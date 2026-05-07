Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тактическое снаряжение в зону СВО передали волгоградцы для земляков

Закупить специальное оборудование удалось благодаря средствам Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев.

Жители региона откликнулись на заявку командиров частей Волгоградского гарнизона и отправили в зону спецоперации тактическое снаряжение. Подробностями поделились в областной администрации.

В гуманитарный конвой, благодаря средствам Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, удалось собрать тактические фонари различной мощности. А также антидроновые ружья, средства для поиска беспилотников, генераторы, масксети, медицинскую аппаратуру и другое оборудование. Подобные гуманитарные колонны из региона отправляются бойцам спецоперации регулярно, в соответствии с их нуждами.

А накануне в Волгограде сразу девять жителей региона удостоились награды «Отец солдата» за воспитание своих сыновей-героев.