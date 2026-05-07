ИКИ РАН опубликовал кадры красивой мощной вспышки на Солнце

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в четверг, 7 мая, опубликовала видеозапись, на которой запечатлена мощная вспышка, произошедшая на Солнце в тот же день.
— Красивая вспышка на Солнце примерно час назад. На левом краю звезды с обратной стороны выходит крупная группа пятен, — передает Telegram-канала лаборатории.
Мощность зарегистрированной вспышки достигла класса М и продлилась 70 минут. Вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения от A до X. Более мощные космические явления могут сопровождаться выбросами плазмы, которые при достижении Земли могут вызывать магнитные бури.
Вечером 13 апреля на Солнце зарегистрировали крупный выброс плазмы. Он не повлиял на Землю, поскольку плазма двигалась в противоположном направлении — в сторону Венеры.
24 апреля на Солнце произошла вспышка высшего класса X2.5, которая стала сильнейшей за три месяца. Ученые зарегистрировали ее в 04:07 по московскому времени, явление сопровождалось выбросом плазмы. При этом центр взрыва был расположен ближе к краю солнечного диска, поэтому поток вещества направился в сторону.