ИКИ РАН опубликовал кадры красивой мощной вспышки на Солнце

24 апреля на Солнце произошла вспышка высшего класса X2.5, которая стала сильнейшей за три месяца. Ученые зарегистрировали ее в 04:07 по московскому времени, явление сопровождалось выбросом плазмы. При этом центр взрыва был расположен ближе к краю солнечного диска, поэтому поток вещества направился в сторону.