В НЦ "Россия" в преддверии Дня Победы прошла премьера спектакля "Солдатские сны"

Со сцены прозвучали известные песни военных лет и композиции, посвященные подвигу советского народа. В частности, прозвучали «Священная война», песня «Дети войны» в исполнении народного артиста РФ Ильи Резника, «Ленинградки» в исполнении заслуженной артистки России Елены Ваенги, а также «Майский вальс» в исполнении народной артистки России Валерии, «Дорога на Берлин» в исполнении Хабиба и «Казаки в Берлине», которую исполнила заслуженная артистка Варвара. Завершил программу спектакля народный артист РФ Лев Лещенко исполнением песни «День Победы».