В НЦ "Россия" в преддверии Дня Победы прошла премьера спектакля "Солдатские сны"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Премьера исторического спектакля на основе военной хроники «Солдатские сны», приуроченного к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Национальном центре «Россия», передает корреспондент ТАСС.
Режиссером постановки выступил народный артист России Евгений Глазов. Спектакль открылся символической сценой мая 1945 года, когда советские войска уже взяли Рейхстаг, а на фронте звучали песни для бойцов. Постановка объединила более 500 участников — артистов, хоровые и танцевальные коллективы. Спектакль был посвящен памяти героев Великой Отечественной войны, подвигу фронтовиков, тружеников тыла и артистов, выступавших на передовой.
Со сцены прозвучали известные песни военных лет и композиции, посвященные подвигу советского народа. В частности, прозвучали «Священная война», песня «Дети войны» в исполнении народного артиста РФ Ильи Резника, «Ленинградки» в исполнении заслуженной артистки России Елены Ваенги, а также «Майский вальс» в исполнении народной артистки России Валерии, «Дорога на Берлин» в исполнении Хабиба и «Казаки в Берлине», которую исполнила заслуженная артистка Варвара. Завершил программу спектакля народный артист РФ Лев Лещенко исполнением песни «День Победы».
Во время спектакля зрители почтили память погибших минутой молчания, а на протяжении всего вечера зрители отдавали дань уважения героям войны продолжительными аплодисментами. Многие подпевали артистам, а во время исполнения песни «Майский вальс» гости спектакля встали со своих мест и танцевали вальс в зале.
Также в постановке приняли участие Сергей Шакуров, Александр Кохов, Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ, Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого и другие.