В НОК Белоруссии назвали долгожданным решение МОК о снятии санкций

Национальный олимпийский комитет Белоруссии приветствует решение МОК снять все ограничения со спортсменов.

Источник: Аргументы и факты

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии одобрительно отнесся к решению Международного олимпийского комитета (МОК) полностью отменить ранее введенные ограничения для местных спортсменов. В заявлении пресс-службы комитета подчеркивается, что это событие стало долгожданным для каждого представителя спортивной сферы страны.

Ранее сообщалось, что исполком МОК рекомендовал устранить все препятствия для участия белорусских атлетов как в личных, так и в командных дисциплинах.

«Национальный олимпийский комитет Белоруссии приветствует решение исполкома Международного олимпийского комитета в отношении белорусских спортсменов. Это решение является долгожданным событием для каждого атлета нашей страны», — говорится в сообщении.

В феврале 2022 года МОК вынес рекомендацию об отстранении белорусских и российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В марте 2023 года организация пошла на частичное смягчение, призвав допускать атлетов из этих стран в нейтральном статусе, однако это указание касалось только индивидуальных состязаний.

В декабре 2025 года МОК рекомендовал федерациям разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в юношеских турнирах под государственными флагами и с исполнением национальных гимнов.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона.
