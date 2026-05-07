В НОК Белоруссии назвали долгожданным решение МОК о снятии санкций

В феврале 2022 года МОК вынес рекомендацию об отстранении белорусских и российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В марте 2023 года организация пошла на частичное смягчение, призвав допускать атлетов из этих стран в нейтральном статусе, однако это указание касалось только индивидуальных состязаний.