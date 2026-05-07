Трамп выступил перед детьми с рассказом о том, как убивали жителей Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил перед гостями Белого дома, среди которых было множество детей, с речью о ужасах войны и протестах в Иране. Об этом сообщила газета The Independent.
Трамп провел для группы детей, журналистов и нескольких профессиональных спортсменов лекцию о войне в Иране. Затем он перешел к сессии вопросов и ответов с представителями СМИ, оставив своих юных гостей в неловком положении, пока обсуждал совершенно другие темы.
Он в очередной раз напомнил, как «прекрасные» бомбардировщики B-2 «стерли с лица земли» иранский ядерный потенциал. Трамп выразил уверенность, что если бы Иран обладал ядерным оружием, то Ближнего Востока и Израиля уже бы не существовало, и они могли бы нацелиться сначала на Европу, а затем и на США.
Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, он рассказал о жестоких расправах над протестующими в Иране.
— У них нет оружия. У вас может быть 200 000 протестующих, и у вас может быть пять или шесть вооруженных до зубов людей, и когда они начнут стрелять прямо в глаз, и вы увидите, как падает один человек, а за ним другой, и у вас не будет оружия. В прошлом месяце они убили 42 000 человек. 42 000 безоружных протестующих, — приводят его слова в материале.
Днем ранее Трамп во время общения с прессой в Белом доме заявил, что Иран согласился отказаться от ядерного оружия. По его словам, между Вашингтоном и Тегераном состоялись «очень хорошие переговоры», а вероятность сделки высока.