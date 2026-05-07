В Новгородской области захоронили более 320 бойцов Красной Армии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая. /ТАСС/. Останки 329 красноармейцев, обнаруженные поисковиками на полях сражений Великой Отечественной войны, преданы земле в пяти округах Новгородской области в ходе торжественно-траурных церемоний, сообщили ТАСС в пресс-службе поисковой экспедиции «Долина».
«Останки 24 советских воинов, найденные в окрестностях урочища Плещевицы, захоронены на воинском захоронении деревни Язвищи Валдайского округа. На воинском захоронении в поселке Первомайский Холмского округа состоялась церемония захоронения 35 защитников Отечества. Останки были обнаружены осенью 2025 года в деревне Сопки и урочище Тараканово, а также весной 2026 года в городе Холм — в воронке на приусадебном участке, где нашли 28 бойцов», — сообщили в пресс-службе.
Ранее на воинском захоронении деревни Каменная Гора Демянского округа Новгородской области прошла торжественно-траурная церемония захоронения останков 26 бойцов и командиров Красной Армии. На братском захоронении в деревне Верхнее Заозерье Любытинского муниципального округа Новгородской области состоялась церемония захоронения 11 бойцов Красной Армии, погибших в ноябре — декабре 1941 года. Поисковые работы проводили Мемориальная группа и поисковая группа «Неболчи» экспедиции «Долина» в районе деревень Верхнее Заозерье, Красницы, Петровское, Дуброва, Большие Тальцы, Зобищи, также на воинском мемориале Ясная Поляна Парфинского муниципального округа с отданием всех почестей преданы земле останки 233 военнослужащих Красной Армии.
Установлены имена, найдены родственники.
В ходе поисковых работ удалось установить личности нескольких погибших. Среди них — рядовой Сизов Иван Михайлович (1902 г. р., призван из Тамбовской области), красноармеец Шейкин Иван Петрович (1910 г. р., уроженец Семипалатинской области Казахской ССР) и сержант Бурнашов Федор Прохорович (уроженец Бельагачского района Казахской ССР). Родственники Сизова и Шейкина найдены. На церемонию в Холмском округе приехали внук, жена внука и правнук Ивана Шейкина — командир поискового отряда «Пирамида» Михаил Брынев торжественно передал им солдатский медальон погибшего деда.
В Парфинском округе среди захороненных опознан красноармеец Енышбаев Жадан (384-я стрелковая дивизия, уроженец Казахской ССР). Останки двух военнослужащих переданы для захоронения на малую родину: младший лейтенант Шалыт Самуил Ильич (144-я стрелковая бригада, ушел на фронт из Ачинска Красноярского края) будет перезахоронен отрядом из Красноярска, а красноармеец Бабкин Иван Константинович (уроженец Березовского Свердловской области) — поисковым отрядом «Каменный пояс» из Свердловской области. В Любытинском округе благодаря поисковикам установлено имя старшего лейтенанта-летчика Григория Львовича Злацина, не вернувшегося с боевого задания 15 июня 1943 года.