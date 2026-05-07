Каким святым молиться 9 мая 2026 года

Благочестивым делом считается визит на кладбище: привести в порядок могилу ветерана.

Источник: АиФ Ростов-на-Дону

9 мая — двойной праздник для верующих: не только всенародное торжество Победы, но и особый день церковного календаря, посвящённый молитве за тех, кто отдал жизнь за Родину. В храмах совершаются благодарственные и заупокойные службы, а верующие возносят прошения о героях, исполнивших заповедь Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

Особенности богослужения.

Ежегодное поминовение защитников, погибших за веру, Отечество и народ, закреплено в уставе Русской православной церкви именно на 9 мая. Данное установление было принято Архиерейским собором РПЦ в 1994 году.

Структура праздничного богослужения включает три ключевых части:

Во время Литургии произносятся специальные прошения «о вождех и воинах…».

После Литургии — служится благодарственный молебен Господу за дарование победы в Великой Отечественной войне (1941−1945).

Завершающий этап — заупокойная лития по погибшим защитникам.

Дополнительная традиция: с 2015 года, по благословению Патриарха Кирилла, ровно в полдень по всей России на 15 минут включается заупокойный колокольный звон — как знак памяти о всех жертвах войны.

Рекомендации для верующих:

Начните день с посещения утренней службы и панихиды;

Подайте в храме поминальные записки с именами усопших воинов;

Дома можно молиться перед образами Спаса Нерукотворного, Георгия Победоносца или Александра Невского;

Благочестивым делом считается визит на кладбище: привести в порядок могилу ветерана, зажечь свечу или лампаду, возложить цветы и прочитать молитву;

Церковь советует в этот день воздержаться от развлекательных мероприятий, походов по магазинам и участия в светских гуляньях, сосредоточившись на духовном осмыслении подвига предков.

Кого именно поминают 9 мая?

Согласно постановлению Собора 1994 года, в этот день возносится усиленная молитва прежде всего за участников Великой Отечественной войны, отдавших жизнь «за веру, Отечество и народ», всех, кто трагически погиб в годы войны: на фронте, в плену, концлагерях, от голода и лишений.

Поминовение распространяется и на тех ветеранов, кто пережил войну, но скончался позже — включая тех, кто ушёл из жизни недавно.

А как же погибшие в других конфликтах? Воины, павшие в Первой мировой, Гражданской или современных войнах, поминаются в иные специальные дни. Однако если вы в личной записке 9 мая упомянете и их — это не будет ошибкой: церковное постановление не запрещает молиться в этот день и о других усопших близких. Даже если человек не имел отношения к войне, его можно поминать 9 мая так же, как и в любой другой день.

В молитвах можно называть конкретные имена или говорить обобщённо («всех здесь почивающих», «всех павших за Родину»).

К каким святым обращаться:

Святителю Николаю Чудотворцу;

Великомученику Георгию Победоносцу;

Благоверному князю Александру Невскому;

Мученику Иоанну Воину;

Святому Иоанну Предтече;

Великомученице Анастасии Узорешительнице.

Особый случай — некрещёные воины. Церковные правила не позволяют подавать в храме записки с именами людей, не принявших крещение в православии. Но это не значит, что о них нельзя молиться вообще. Верующие могут и должны возносить личные молитвы за таких близких дома.

