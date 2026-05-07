Капитан «Реал Мадрида» потерял память после драки с одноклубником в раздевалке

Полузащитник и капитан клуба «Реал Мадрид» Федерико Вальверде потерял память после того, как его ударил одноклубник Орельен Тчуамени. В результате драки уругвайский футболист упал и ударился головой о стол. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил местный телеканал El Chiringuito со ссылкой на журналиста Эду Агирре.