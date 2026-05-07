Капитан «Реал Мадрида» потерял память после драки с одноклубником в раздевалке

Полузащитник и капитан клуба «Реал Мадрид» Федерико Вальверде потерял память после того, как его ударил одноклубник Орельен Тчуамени. В результате драки уругвайский футболист упал и ударился головой о стол. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил местный телеканал El Chiringuito со ссылкой на журналиста Эду Агирре.
Инцидент произошел в раздевалке команды. Согласно данным журналистов, Вальверде не потерял память полностью, но забыл некоторые моменты. В связи с этим футболисту сделали компьютерную томографию.
Сразу после драки клуб провел экстренное совещание. Его представители сообщили, что проведут дисциплинарное разбирательство в отношении игроков и планируют применить максимально возможное наказание, передает Telegram-канал.
9 февраля товарищеский матч между «Крыльями Советов» из Российской премьер-лиги и клубом «КАМАЗ» из Лиги Pari пришлось досрочно завершить из-за начавшейся драки между футболистами. Она началась с того, что защитник «Крыльев» Николай Рассказов толкнул полузащитника оппонентов Ацамаза Ревазова. После этого на поле выбежали игроки обоих клубов.