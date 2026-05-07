Flo Rida завершил тур по России концертом в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 7 мая. /ТАСС/. Американский рэпер Flo Rida (Трэмар Диллард) впервые выступил в Новосибирске, передает корреспондент ТАСС. Концерт стал финальным в рамках его первого в карьере тура по РФ, в ходе которого он также посетил Москву и Краснодар.
Большая часть билетов на шоу в «Сибирь-Арене» была распродана, выступление проходило на сцене с обзором 360 градусов. Артист исполнил свои хиты, включая Wild Ones, Low, Good Feeling, Whistle, Right Round, Club Can’t Handle Me и другие. «Это не шоу, не концерт, Новосибирск, это вечеринка!» — кричал певец со сцены.
К завершению тура прошла премьера новой песни и клипа исполнителя, которые транслировались на площадке перед выступлением.
Во время песни Where Them Girls At рэпер дарил зрителям красные розы, кидая их в зал, а одну из девушек он поздравил с днем рождения со сцены. В ходе исполнения разных композиций Flo Rida приглашал людей из зала, чтобы они пели вместе с ним. Кроме того, артист несколько раз заходил в толпу фанатов. Концерт завершился фейерверком из конфетти.
О туре.
Концерт рэпера на «ЦСКА Арене» в Москве был перенесен с 8−9 марта на 2−3 мая из-за ситуации на Ближнем Востоке. В рамках тура певец также выступил 5 мая в Краснодаре и 7 мая в Новосибирске.
Диллард родился 16 сентября 1979 года в Майами-Гарденс в штате Флорида. Популярность ему принес написанный совместно с T-pain дебютный сингл Low, удерживающий первое место в Billboard Hot 100 в течение 10 недель и ставший рекордсменом цифровых продаж за всю историю.