В Дагестане более 90 тысяч человек остались без света

В Махачкале произошло возгорание на подстанции, в результате чего без электричества остались более 90 тысяч человек. Об этом сообщает управление МЧС по Республике Дагестан.
«Из-за замыкания и возгорания обесточена ПС 110 кВ “Новая”», — отметили в ведомстве.
Отключения зафиксированы в 25,9 тысячи частных и многоквартирных домов. В общей сложности без света остались 90,5 тысячи человек.
На место происшествия прибыли 4 сотрудника МЧС и одна единица техники.
Ранее сообщалось о крупном пожаре в дагестанском Хасавюрте.
