Жена владельца похоронного бюро умерла, увидев тело погибшего мужа

В мексиканском штате Сонора супруга владельца похоронного бюро в субботу, 2 мая, увидела в гробу тело мужа, погибшего в результате аварии, и у нее произошел инфаркт. Она скончалась всего через несколько часов после смерти возлюбленного. У пары осталась маленькая дочь, которая осиротела из-за трагедии. Об этом сообщил портал Need To Know.
Мужчина находился за рулем катафалка, который принадлежал семейному похоронному бюро «Хореб». Предприниматель не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего он получил серьезные травмы. Позднее он скончался в больнице, передает портал.
В Индии 50-летняя Винита Шукла из штата Уттар-Прадеш, которую врачи объявили мертвой в связи с наступлением смерти мозга, «ожила» по дороге на собственные похороны. Муж женщины срочно позвонил родственникам и остановил подготовку к похоронам, после чего Шуклу доставили в нейрохирургическую клинику в городе Пилибхит.
В Неаполе 13-летний мальчик сбросил с балкона третьего этажа двухкилограммовую статуэтку, которая упала на голову 30-летней путешественнице Кьяре Жаконис. Она приехала в город вместе с возлюбленным, чтобы отметить день рождения, но скончалась в больнице от черепно-мозговой травмы.