Жена владельца похоронного бюро умерла, увидев тело погибшего мужа

В мексиканском штате Сонора супруга владельца похоронного бюро в субботу, 2 мая, увидела в гробу тело мужа, погибшего в результате аварии, и у нее произошел инфаркт. Она скончалась всего через несколько часов после смерти возлюбленного. У пары осталась маленькая дочь, которая осиротела из-за трагедии. Об этом сообщил портал Need To Know.