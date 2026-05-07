Мария Кожевникова передала общественности Китая "Огонь памяти"

ПЕКИН, 7 мая. /ТАСС/. Российская актриса Мария Кожевникова доставила «Огонь памяти» в китайскую столицу. Церемония передачи состоялась на площадке Россотрудничества в Российском культурном центре (РКЦ), передает корреспондент ТАСС.
На мероприятии присутствовали несколько сотен граждан России, КНР и других стран, в том числе западных государств. В зале РКЦ были представители самых разных возрастов — от школьников до людей преклонного возраста.
«Не передать словами масштаба пережитой трагедии и счастья долгожданной Победы в Великой Отечественной войне, выстраданной нашим народом, — заявила Кожевникова, выступая перед собравшимися. — Для всех нас День Победы — это священный праздник. Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой, и каждый из нас хранит эту память. Сегодня, выполняя важную миссию патриотической акции “Огонь памяти” Народного фронта, мы доставили частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в город Пекин».
По словам актрисы, для нее большая честь — доставить «Огонь памяти» в столицу КНР и передать его местной общественности. Она надеется, что это станет «символом нерушимой дружбы и общей памяти для подрастающих поколений». «Пусть он напоминает всему миру, что мы наследники великой Победы и правда о войне навсегда в наших сердцах, — добавила она. — Давайте вместе скажем спасибо нашим героическим предкам за то, что мир жив, и почтим их память!».
После церемонии все присутствующие почтили минутой молчания память тех, кто в ходе Великой Отечественной войны отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом, внес свой вклад ради Победы. Затем состоялся концерт: были исполнены такие произведения, как «Спасибо, деды», «Бухенвальдский набат», «Журавли», «Вечер на рейде», «Катюша, “День Победы” и многие другие. Аудитория дружно аплодировала выступающим, в зале царила праздничная и в то же время торжественная атмосфера.
Память о поколении победителей.
Как отметила глава представительства Россотрудничества в Китае, руководитель РКЦ в Пекине Татьяна Уржумцева, Вечный огонь — это «один из самых священных символов нашей памяти». «Он горит не только у стен Кремля, но и в сердцах миллионов людей по всему миру, — подчеркнула она. — Пламя, вырывающееся из гранита, — это напоминание о том, что время бессильно перед мужеством павших. Вечный огонь говорит нам: пока мы помним, пока мы несем эту частицу тепла и скорби в своих душах — герои живы».
По словам Уржумцевой, сохранить память о Великой Отечественной войне для будущих поколений и передать правду о той эпохе без фальсификаций и равнодушия — «особая и непростая миссия». «И здесь нельзя не сказать слова искренней благодарности тем, для кого забота о прошлом стала делом чести сегодня, — сказала она. — Сегодня, спустя десятилетия, мы вновь и вновь вспоминаем май 1945 года. Мы знаем, какую цену заплатили наши народы за этот светлый день. Мы помним подвиг солдат, тружеников тыла, детей войны — всех, кто приближал Победу, рискуя самым дорогим — своей жизнью и будущим».
Глава РКЦ также выразила особую благодарность Народному фронту и лично Кожевниковой за их «трепетное отношение к памяти героев, отдавших свои жизни за Родину, за работу по благоустройству воинских захоронений, за поисковую деятельность», «чтобы ни одна солдатская судьба не была забыта». «Мы знаем Марию как талантливую актрису, но сегодня нам важнее, что она — неравнодушный человек и активный общественный деятель, — заявила Уржумцева. — Пусть Вечный огонь памяти освещает нам путь к миру и согласию, пусть подвиг наших предков вдохновляет нас на добрые дела во имя процветания России».
5 мая Народный фронт (НФ) дал в Москве старт ежегодной патриотической акции «Огонь памяти», в ходе которой частицы Вечного огня из Александровского сада передают ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции, а также привозят в российские регионы и за рубеж. При поддержке Россотрудничества представители НФ, артисты, спортсмены, журналисты и телеведущие доставляют огонь в 10 стран, среди которых Абхазия, Армения, Кипр, Киргизия, Китай, Монголия, Узбекистан, Танзания, Индия и Южная Осетия. Еще в четыре страны — Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию — огонь везут волонтеры.