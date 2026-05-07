Скончалась чемпионка мира 1961 года по фехтованию Татьяна Любецкая

Любецкая одержала победу на чемпионате мира в 1961 году в командных состязаниях среди женщин с использованием рапиры. Она имела звание заслуженного мастера спорта СССР и была удостоена Кубка СССР. После завершения выступлений в спорте она переключилась на журналистику и занялась написанием книг, включая издания, посвященные фехтованию.