Скончалась чемпионка мира 1961 года по фехтованию Татьяна Любецкая

Победительница чемпионата мира по фехтованию в составе сборной СССР Татьяна Любецкая умерла в возрасте 85 лет.

Источник: Аргументы и факты

Татьяна Любецкая, завоевавшая мировое первенство по фехтованию в составе сборной СССР, скончалась в возрасте 85 лет. Об этом проинформировала пресс-служба Федерации фехтования России.

Причина ухода из жизни не разглашается.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Татьяны Львовны. Светлая память», — указано в заявлении.

Любецкая одержала победу на чемпионате мира в 1961 году в командных состязаниях среди женщин с использованием рапиры. Она имела звание заслуженного мастера спорта СССР и была удостоена Кубка СССР. После завершения выступлений в спорте она переключилась на журналистику и занялась написанием книг, включая издания, посвященные фехтованию.

Ранее сообщалось, что серебряный призер Олимпиады 1976 года по гребле Евгений Дулеев умер в 70 лет.