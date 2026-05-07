Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Краснодар" сыграет со "Спартаком" в суперфинале Кубка России

«Краснодар» стал вторым финалистом FONBET Кубка России сезона 2025/2026.

«Краснодар» стал вторым финалистом FONBET Кубка России сезона 2025/2026. В ответном матче финала Пути РПЛ «быки» на домашней «Ozon Арене» одолели московское «Динамо» в серии послематчевых пенальти.

Основное время встречи, как и первая игра, завершилось безголевой ничьей — 0:0. Исход противостояния решила серия 11-метровых ударов, где сильнее оказались хозяева поля, выигравшие со счетом 6:5. Героем матча стал вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, отразивший ключевые удары Константина Тюкавина и Хуана Касереса.

Благодаря этой победе «Краснодар» обеспечил себе место в Суперфинале турнира. В решающей битве за трофей команда встретится с московским «Спартаком», который накануне пробился в финал через Путь регионов, минимально обыграв ЦСКА со счетом 1:0.

Финальный поединок, который должен определить обладателя Кубка России, состоится 24 мая на московском стадионе «Лужники». Для «Динамо» поражение означает досрочное завершение борьбы за награды в текущем сезоне, тогда как «Краснодар» продолжает претендовать на «золотой дубль».