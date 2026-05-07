"Краснодар" сыграет со "Спартаком" в суперфинале Кубка России

«Краснодар» стал вторым финалистом FONBET Кубка России сезона 2025/2026. В ответном матче финала Пути РПЛ «быки» на домашней «Ozon Арене» одолели московское «Динамо» в серии послематчевых пенальти.
Основное время встречи, как и первая игра, завершилось безголевой ничьей — 0:0. Исход противостояния решила серия 11-метровых ударов, где сильнее оказались хозяева поля, выигравшие со счетом 6:5. Героем матча стал вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, отразивший ключевые удары Константина Тюкавина и Хуана Касереса.
Финальный поединок, который должен определить обладателя Кубка России, состоится 24 мая на московском стадионе «Лужники». Для «Динамо» поражение означает досрочное завершение борьбы за награды в текущем сезоне, тогда как «Краснодар» продолжает претендовать на «золотой дубль».