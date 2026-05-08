Зайнутдинов остался без трофеев в первом сезоне за московское «Динамо»

В финале Пути РПЛ «Динамо» встретилось с «Краснодаром». Оба матча завершились нулевыми ничьями, и сильнейший был выявлен в серии пенальти. В ответной встрече в Краснодаре хозяева поля реализовали шесть попыток, а гости — пять. Таким образом, «Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком», а «Динамо» выбыло из турнира.