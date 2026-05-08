Зайнутдинов остался без трофеев в первом сезоне за московское «Динамо»

Столичная команда завершила выступление в Кубке России
В финале Пути РПЛ «Динамо» встретилось с «Краснодаром». Оба матча завершились нулевыми ничьями, и сильнейший был выявлен в серии пенальти. В ответной встрече в Краснодаре хозяева поля реализовали шесть попыток, а гости — пять. Таким образом, «Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком», а «Динамо» выбыло из турнира.
Зайнутдинов перешёл в «Динамо» в прошлое летнее трансферное окно
Последний раз лучший бомбардир в истории сборной Казахстана выходил на поле 19 октября и больше не играл из-за травмы.