Россиянам объяснили, когда необходимо регистрировать строение на дачном участке

Дом, баня и другие объекты, возведенные на дачном участке, необходимо регистрировать. Однако, речь идет не обо всех, а лишь о капитальных строениях, об этом заявила в разговоре с изданием aif.ru юрист Екатерина Кудряшова (Лапина).
— Главный критерий — не площадь, а наличие признаков объекта недвижимости. Если баня имеет фундамент и прочно связана с землей, она признается объектом капитального строительства и подлежит учету в ЕГРН, — пояснила эксперт.
Специалист уверяет, что процедура не является длительной или сложной, но пройти ее необходимо. Проблемы могут возникнуть при совершении сделок с земельным участком или во время проверок компетентных органов.
Ранее «Известия» предупредили, что дачникам, которые не уничтожают на участках сорняки, в том числе одуванчик и ромашку, грозит административный штраф. Законом предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, а также сорными растениями.