«Хороший урок для шантажистов»: в парламенте Грузии с иронией отнеслись к первой за пять лет встрече Кобахидзе и Зеленского

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «хорошим уроком для шантажистов» встречу премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Слова политика передает Sputnik Грузия.
«Украинская власть довела ситуацию до того, что Зеленскому пришлось идти к человеку, которого он сам же внес в санкционный список. Несправедливые решения и действия вредят тем, кто их принимает», — заявил Папуашвили.
Спикер грузинского парламента с иронией подчеркнул, что в итоге всем «придется склонить голову» перед существующей реальностью, говоря о решении главы киевского режима провести встречу с Кобахидзе.
Стоит отметить, что встреча Зеленского с премьером Грузии состоялась впервые за пять лет после того, как Украина отозвала своего посла из страны. Решение было связано с позицией Тбилиси и отказом вводить антироссийские санкции после начала украинского конфликта.