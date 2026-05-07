Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тамбиев рассказал, что в СКА нормально отнеслись к его уходу в "Динамо"

Специалист возглавил "Динамо" в апреле, с февраля он работал в тренерском штабе СКА.

ТАСС, 7 мая. Представители петербургского СКА нормально восприняли решение Леонида Тамбиева возглавить московский хоккейный клуб «Динамо». Об этом Тамбиев рассказал «Спорт-Экспрессу».

В апреле «Динамо» сообщило о назначении Тамбиева на пост главного тренера. С февраля он работал в тренерском штабе СКА.

«Абсолютно спокойно и достойно, — сказал Тамбиев, комментируя реакцию в СКА на его уход в “Динамо”. — Как только совет директоров [»Динамо«] принял решение, я сразу позвонил Игорю Николаевичу (Ларионову, главному тренеру СКА — прим. ТАСС). У нас была договоренность, что если поступит предложение на позицию главного тренера, то он меня отпустит. Ларионов искренне порадовался за меня, за что ему большое спасибо. Я также позвонил генеральному директору Никите Геннадьевичу Стеничкину, спортивному директору Николаю Феоктистову. Все нормально отнеслись к моему решению. Мы даже после этого встретились на закрытии сезона СКА, спокойно пообщались. Более того, я не исключаю, что в будущем может быть сотрудничество между “Динамо” и СКА. У нас с Ларионовым хорошие отношения, возможен, например, обмен игроками».

Тамбиеву 55 лет. В Континентальной хоккейной лиге он работал главным тренером владивостокского «Адмирала» с 2021 по 2025 год, под его руководством команда впервые смогла преодолеть стартовый раунд плей-офф. Ранее Тамбиев сотрудничал с казахстанским клубом «Сарыарка», который дважды приводил к победе в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Также он возглавлял петербургскую команду ВХЛ «Динамо», «Ригу» (фарм-клуб рижского «Динамо»), а также юниорскую и молодежную сборные Латвии.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше