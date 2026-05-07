Тамбиев рассказал, что в СКА нормально отнеслись к его уходу в "Динамо"

«Абсолютно спокойно и достойно, — сказал Тамбиев, комментируя реакцию в СКА на его уход в “Динамо”. — Как только совет директоров [»Динамо«] принял решение, я сразу позвонил Игорю Николаевичу (Ларионову, главному тренеру СКА — прим. ТАСС). У нас была договоренность, что если поступит предложение на позицию главного тренера, то он меня отпустит. Ларионов искренне порадовался за меня, за что ему большое спасибо. Я также позвонил генеральному директору Никите Геннадьевичу Стеничкину, спортивному директору Николаю Феоктистову. Все нормально отнеслись к моему решению. Мы даже после этого встретились на закрытии сезона СКА, спокойно пообщались. Более того, я не исключаю, что в будущем может быть сотрудничество между “Динамо” и СКА. У нас с Ларионовым хорошие отношения, возможен, например, обмен игроками».