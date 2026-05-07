Тамбиев рассказал, что в СКА нормально отнеслись к его уходу в "Динамо"

ТАСС, 7 мая. Представители петербургского СКА нормально восприняли решение Леонида Тамбиева возглавить московский хоккейный клуб «Динамо». Об этом Тамбиев рассказал «Спорт-Экспрессу».
В апреле «Динамо» сообщило о назначении Тамбиева на пост главного тренера. С февраля он работал в тренерском штабе СКА.
«Абсолютно спокойно и достойно, — сказал Тамбиев, комментируя реакцию в СКА на его уход в “Динамо”. — Как только совет директоров [»Динамо«] принял решение, я сразу позвонил Игорю Николаевичу (Ларионову, главному тренеру СКА — прим. ТАСС). У нас была договоренность, что если поступит предложение на позицию главного тренера, то он меня отпустит. Ларионов искренне порадовался за меня, за что ему большое спасибо. Я также позвонил генеральному директору Никите Геннадьевичу Стеничкину, спортивному директору Николаю Феоктистову. Все нормально отнеслись к моему решению. Мы даже после этого встретились на закрытии сезона СКА, спокойно пообщались. Более того, я не исключаю, что в будущем может быть сотрудничество между “Динамо” и СКА. У нас с Ларионовым хорошие отношения, возможен, например, обмен игроками».
Тамбиеву 55 лет. В Континентальной хоккейной лиге он работал главным тренером владивостокского «Адмирала» с 2021 по 2025 год, под его руководством команда впервые смогла преодолеть стартовый раунд плей-офф. Ранее Тамбиев сотрудничал с казахстанским клубом «Сарыарка», который дважды приводил к победе в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Также он возглавлял петербургскую команду ВХЛ «Динамо», «Ригу» (фарм-клуб рижского «Динамо»), а также юниорскую и молодежную сборные Латвии.