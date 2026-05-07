Стоматолог перечислил разрушающие зубы привычки

Стоматолог Халилбеков: кислые напитки и зубочистки провоцируют разрушение зубов.

Источник: Комсомольская правда

Не только сахар, но и кислота негативно влияет на зубную эмаль, об этом сообщил «Газете.Ru» врач стоматолог Магомади Халилбеков.

— Кислоты, содержащиеся в напитках (фосфорная, лимонная, угольная), растворяют минеральные компоненты эмали, это приводит к ее эрозии, — пояснил эксперт.

По его словам, навредить здоровью зубов могут и зубочистки — если на зубах есть деминерализованные участки, микротрещины или сколы, неосторожное использование зубочистки может усугубить повреждения эмали.

Телеканал «Царьград» рассказал, что твердые фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и сельдерей, способствуют устранению зубного налета и стимулируют выработку слюны, помогающей нейтрализовать вредные кислоты. Кроме того, весьма полезными являются кисломолочные продукты, в том числе творог, сыр, йогурт. Они обогащают эмаль кальцием и фосфором, содействуя её восстановлению. А твердый сыр образует на зубах защитную пленку.