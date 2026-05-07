Стоматолог перечислил разрушающие зубы привычки

Телеканал «Царьград» рассказал, что твердые фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и сельдерей, способствуют устранению зубного налета и стимулируют выработку слюны, помогающей нейтрализовать вредные кислоты. Кроме того, весьма полезными являются кисломолочные продукты, в том числе творог, сыр, йогурт. Они обогащают эмаль кальцием и фосфором, содействуя её восстановлению. А твердый сыр образует на зубах защитную пленку.