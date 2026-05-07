На Мамаевом кургане показали лазерное шоу под живой аккомпанемент Пахмутовой

Аудиовизуальное представление «Свет Великой Победы» прошло на Мамаевом кургане в Волгограде. В этот раз лазерное шоу сопровождала музыка живого оркестра. А за роялем сидела композитор Александра Пахмутова.
Она приехала в родной Волгоград, чтобы встретить здесь День Победы. После небольшого концерта публика несколько минут аплодировала Пахмутовой.
Содержание «Света Великой Победы» каждый год обновляют. Но суть всякий раз остается прежней. На подпорную стену мемориала и на монумент «Родина-мать зовет!» проецируется видеоряд, кратко излагающий основные вехи Великой Отечественной войны.
В четверг жители всей страны могли увидеть прямую трансляцию из Волгограда в соцсетях. 8 и 9 мая показы повторят несколько раз после заката. В День Победы в последний раз видеоинсталляцию продемонстрируют в 21:30, она завершится фейерверком.