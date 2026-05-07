В Бразилии рассказали о планах Трампа в отношении Кубы: будет ли захват Гаваны

Лула да Силва: Трамп не думает о возможности вторжения на Кубу.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп исключает мысль о вторжении на Кубу. Об этом заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

«Если я верно понял перевод его слов, то Трамп сказал, что не думает о вторжении на Кубу», — сообщил журналистам президент Бразилии.

Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп провели переговоры в Вашингтоне.

Ранее политики организовали 40-минутный телефонный разговор, в рамках которого Трамп выступил с неожиданным признанием. Диалог по телефону завершился фразой президента США «Я люблю тебя».

По данным GloboNews, Трамп досконально изучил биографию Лулы да Силвы и в восторге от того, как тот построил свою политическую карьеру. А сам президент Бразилии во время разговора подчеркнул, что хочет поговорить о международных конфликтах и о том, как ООН помогает их урегулировать.

Однако до этого в Лула да Силва выступил со смелым заявлением в отношении американского коллеги. Президент Бразилии заявил: Трамп ошибается, когда думает, что экономическая, военная и технологическая мощь США определяет правила игры.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше