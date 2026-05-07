В ЦБ назвали причины роста спроса на наличные весной

В документе отмечается, что россияне активнее снимали наличные на фоне адаптации к изменениям в налоговой системе и периодических проблем с доступом к онлайн‑сервисам. По оценке участников обсуждения, рост спроса мог быть связан и со стремлением людей сформировать запас средств, не зависящий от стабильности цифровой инфраструктуры. В ЦБ подчеркнули, что такое перераспределение между наличными и безналичными средствами не создаёт самостоятельных инфляционных рисков и меняет лишь структуру денежной массы.