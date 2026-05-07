В ЦБ назвали причины роста спроса на наличные весной

Ситуация связана с налоговыми нововведениями и временными перебоями в работе интернета.

Спрос на наличные деньги заметно вырос в марте и апреле. Такие выводы следуют из «Резюме обсуждения ключевой ставки», опубликованного на сайте Банка России.

В документе отмечается, что россияне активнее снимали наличные на фоне адаптации к изменениям в налоговой системе и периодических проблем с доступом к онлайн‑сервисам. По оценке участников обсуждения, рост спроса мог быть связан и со стремлением людей сформировать запас средств, не зависящий от стабильности цифровой инфраструктуры. В ЦБ подчеркнули, что такое перераспределение между наличными и безналичными средствами не создаёт самостоятельных инфляционных рисков и меняет лишь структуру денежной массы.

При этом в регуляторе добавили, что в целом сберегательная активность населения оставалась высокой. Предпочтения постепенно смещались в сторону накопительных счетов, коротких вкладов, недвижимости и ценных бумаг.

В Центробанке ранее призывали не верить слухам, будто с 1 мая в России изменятся условия переводов через СБП.