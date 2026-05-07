Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Илона Маска и X

Подразделение по кибербезопасности прокуратуры Франции возбудило дело в отношении X в январе 2025 года после того, как ~депутат Национальной ассамблеи (парламента) страны Эрик Боторель направил обращение с жалобой на «предвзятые алгоритмы»~ и «очевидное вмешательство» Маска в управление платформой. Одновременно аналогичную жалобу подал директор по кибербезопасности одной из французских госструктур — на появление в X «огромного количества ненавистнического и расистского контента». В феврале пресс-служба прокуратуры подтвердила проведение «первоначальных технических проверок» алгоритмов X.~ Позже к числу претензий добавилось отрицание чат-ботом Grok факта холокоста и создание нейросетью порнографических дипфейков~.