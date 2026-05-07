Психолог назвала простой рабочий способ быстро снять стресс

Быстро снять стресс и избавиться от тревожных мыслей во взрослом возрасте поможет детское увлечение. Речь идет о раскрашивании картинок разными цветами. Об этом в беседе с «РИАМО» заявила психолог Мария Зуева.
— Фокус внимания сужается до контуров орнамента, заставляя навязчивые тревожные мысли отступить на задний план. Это состояние сродни глубокой медитации: ритмичные, монотонные движения руки синхронизируют работу полушарий и физиологически замедляют частоту сердечных сокращений, — объяснила эффект от раскрашивания психолог.
По ее словам, завершение даже небольшого фрагмента узора дарит мягкий выброс дофамина — гормона достижения. А готовый контур снимает страх ошибки, создавая среду для сброса накопленного напряжения.
«Москва 24» отметила, что ароматерапия, медитация, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и антистресс-игрушки могут эффективно снизить стресс. На человеческих ладонях много рецепторов, поэтому антистресс-игрушку нужно покупать с массажным эффектом. Они более действенные, чем мягкие и меняющие форму. Кроме того, после прихода с работы нужно принимать душ, чтобы смыть усталость.