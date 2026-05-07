На Покровке закрылся книжный магазин «Ходасевич»

Сегодня завершился последний день работы книжного магазина «Ходасевич», который находится в Москве на ул. Покровке. Как объясняло руководство, его закрывают из-за капитального ремонта здания — старинного «Жилого дома с лавками», включенного в объекты культурного наследия, в подвале которого он находился 13 лет. Магазин не сможет потянуть переезд из-за слишком высокой стоимости аренды в Москве, говорила управляющая «Ходасевича» Анна Радашина.