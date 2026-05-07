Вальверде диагностировали травму головы, он пропустит матч с "Барселоной"

МАДРИД, 7 мая. /ТАСС/. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму уругвайскому полузащитнику испанского футбольного клуба «Реал» Федерико Вальверде после драки с одноклубником, французским хавбеком Орельеном Тчуамени. Об этом сообщила пресс-служба «Реала».
Вальверде потребуется на восстановление 10−14 дней, он не сыграет в предстоящем матче чемпионата Испании против «Барселоны», который пройдет 10 мая.
Футболисты подрались во время тренировки команды в четверг. По информации газеты Marca, уругвайцу после драки потребовалась медицинская помощь. Позднее издание AS сообщило, что футболист потерял сознание в результате драки с французом и покинул тренировочную базу в инвалидном кресле. По информации журналиста Эду Агирре, Вальверде испытывал проблемы с памятью из-за удара об стол. Позднее «Реал» начал дисциплинарное разбирательство в отношении игроков.
Вальверде 27 лет, он выступает за «Реал» с лета 2018 года. В составе команды полузащитник провел 371 матч в различных турнирах, в которых отметился 41 забитым мячом и 44 голевыми передачами. Вместе с командой футболист трижды выиграл чемпионат Испании и суперкубок страны, дважды — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по разу — Кубок Испании и Межконтинентальный кубок.
«Барселона» за четыре тура до конца сезона возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 88 очками. «Реал» занимает второе место, имея на счету 77 очков. «Барселона» может стать чемпионом страны по итогам матча с «Реалом», если не проиграет сопернику на своем поле.