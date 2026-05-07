Вальверде диагностировали травму головы, он пропустит матч с "Барселоной"

Вальверде 27 лет, он выступает за «Реал» с лета 2018 года. В составе команды полузащитник провел 371 матч в различных турнирах, в которых отметился 41 забитым мячом и 44 голевыми передачами. Вместе с командой футболист трижды выиграл чемпионат Испании и суперкубок страны, дважды — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по разу — Кубок Испании и Межконтинентальный кубок.