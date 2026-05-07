Агроном дал советы по высадке помидоров

Агроном Терентьев: слишком близкая посадка томатов негативно скажется на урожае.

Чтобы томаты дали обильный урожай, дачникам рекомендуется сажать кусты на расстоянии друг от друга, особенно, если речь идет о высокорослых сортах. Такой совет дачникам озвучил в разговоре с aif.ru агроном Денис Терентьев.

— Слишком плотная посадка грозит серьезными проблемами: загущение, плохой воздухообмен, вспышки болезней. В сырой сезон дополнительные сантиметры между кустами работают почти как профилактический прием: растения быстрее обсыхают, посадка меньше загущается и дольше остается здоровой, — сказал специалист.

Он уточнил, что высокорослые томаты следует сажать в один ряд. При этом, между кустами должно быть порядка 60 сантиметров.

Ранее «Известия» отметили, что помидоры содержат множество полезных веществ, которые необходимы в любом возрасте. Они содержат большое количество ликопина — мощного антиоксиданта, помогающего снизить уровень холестерина и уменьшить риск развития болезней сердца, а также защищающего клетки организма от старения. Также в овоще содержится калий, который способствует выведению избытка натрия из организма и регулирует давление.