«Реал» начал дисциплинарное расследование после драки Вальверде и Тчуамени

Кроме того, «Реал» поделился подробностями о повреждении, которое получил Вальверде. Согласно заявлению мадридской команды, у футболиста диагностирована черепно-мозговая травма. В данный момент он находится дома в хорошем состоянии. Однако игроку потребуется от 10 до 14 дней на восстановление в соответствии с рекомендациями для его диагноза.