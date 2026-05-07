В Израиле подтвердили хантавирус у пациента: вот каким путём туда добралась инфекция

В Израиле подтверждён первый случай хантавируса. Об этом информирует издание Jerusalem Post. Сообщается, что пациент — мужчина, который ранее предпринял поездку в Восточную Европу. Какую из стран региона он посетил, не сообщается.
Мужчина заболел через несколько месяцев после возвращения в Израиль. За помощью он обратился, когда почувствовал недомогание, характерное для этого заболевания. Наличие хантавируса в организме пациента подтверждено ПЦР-тестом, сказано в публикации.
Сообщается, что пациент в стабильном состоянии, он не нуждается в интенсивной терапии, также его не нужно жёстко изолировать от других людей.
Напомним, вспышка хантавируса произошла на круизном судне MV Hondius (Нидерланды) в Атлантике. Трое заболевших погибли. На этом фоне вирусолог Альтштейн утверждает, что сотни россиян заражаются хантавирусом каждый год и объясняет, нужно ли бояться эпидемии.
Иммунолог перечислил категории граждан, входящих в группу риска заражения хантавирусом, в опасности оказались дачники и охотники.
Тем временем ВОЗ начала искать по всему миру пассажиров лайнера со вспышкой хантавируса. По данным организации, смертельный хантавирус с круизного лайнера добрался до Европы и США.